Межбанк: НБУ стал основным "виновником" смены тренда

Как мы и предупреждали сегодня в своем утреннем прогнозе – на валютном рынке в понедельник скучно не было никому: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. А сама сессия прошла очень активно и еще до 15 часов объем операций на торгах только по Bloomberg превысил $300 млн.
Несмотря на значительное превышение предложения над спросом – за 16 августа доллар на межбанке вырос с 26,65/26,67 до 26,735/26,755 гривен, а евро – с 31,41/31,43 до 31,48/31,50 гривен.
Основным “виновником” смены тренда на торгах стал Нацбанк. Он трижды выходил на рынок с интервенциями и буквально “вымел” с межбанка весь переизбыток предложения. Более того – регулятор создал таким образом искусственную нехватку валюты под конец дня, а завершили дело спекулянты. Именно они на радость экспортерам, которым надо уплачивать налоги – и загнали котировки под конец сессии к отметке 26,735/26,755 гривен за доллар.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение значительно превышало спрос и с утренних 26,65/26,67 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и продержался в этих пределах до полудня. За это время НБУ уже успел дважды побывать на рынке и в начале купил $5млн в пределах 26,63-26,64 гривен, а затем стал покупать по 26,62 гривны.
Именно “универсальный покупатель” изымал все дешевое предложение и этим удерживал котировки от обвала. Еще до обеда Нацбанк купил $100 млн по 26,62 гривны, а затем в третий раз стал с покупкой по 26,61. Такая массированная скупка валюты не могла не отразится на поведении участников торгов.
На обед дилеры ушли при уровне 26,635/26,655 гривен, но уже после 14 часов спрос увеличился на фоне фактически уже полностью выкупленного Нацбанком предложения.
Это привело к перекосам и котировки активно пошли вверх стараниями спекулянтов и части крупных продавцов, которые решили заработать на ситуации.Уже к 15 часам курс вырос до 26,665/26,685 гривен, к 16:00 доллар уже котировался в пределах 26,685/26,705 гривен, а завершились торги на уровне 26,735/26,755.
Главные события 16 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с утренних 26,65/26,67 гривен до 26,735/26,755 к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк трижды. В первый раз купил $5 млн по курсу в пределах 26,63-26,64 гривны, во второй купил порядка $100 млн по 26,62 гривен, а в третий раз простоял с уровнем покупки 26,61 гривен почти до конца активной фазы торгов.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6293 гривен, а официальный курс на 17 августа 2021 года установлен на уровне 26,6457 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,73 / 26,75
евро – 31,47 / 31,50
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1788 / 1,1790
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 3286 7
Гороховский назвал цену monobank8 ч. назад - 2620 6
Регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 42061 4
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 5647 4
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен9 ч. назад - 12711 2
Регистрировать имущественные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 42061 4
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен9 ч. назад - 12711 2
Гороховский назвал цену monobank8 ч. назад - 2620 6
Отзыв работников из ежегодного отпускаВчера, 19:01 - 1992
Добровольное одноразовое декларирование: НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц7 ч. назад - 1534
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород3 ч. назад - 103
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1855 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 860 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 748
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 2091 3