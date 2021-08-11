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Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН

Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН

ГНС фиксирует единичные случаи превышения объемов доходов плательщиками единого налога.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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«Во время проверок устанавливаются нередкие случаи, когда налогоплательщики превышают объемы доходов, которые позволяют находиться на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности. Как следствие, по результатам документальных проверок плательщиков переводят на общую систему налогообложения и исключают из реестра плательщиков единого налога», — сказано в сообщении.

За 1 полугодие 2021 года выявлено 28 таких случаев. Всего по результатам указанных проверок доначислено более 80 млн гривен.

Доходом ФЛП — плательщика ЕН является доход, полученный в течение отчетного периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме.

Однако, поскольку большинство налогоплательщиков (упрощенцев) не ведут налоговый учет, не хранят первичные документы, поэтому в случае перевода плательщика единого налога на общую систему налогообложения отсутствует возможность уменьшения налогооблагаемого дохода на сумму документально подтвержденных расходов, которые связаны с получением дохода. Вследствие этого по результатам проверок доначисляются значительные суммы по налогам и сборам.

«Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 44 НКУ — для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с расчетом и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством». — подчеркивают налоговики.

В ГНС рекомендуют ФЛП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, обеспечивать хранение первичных документов и вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств.

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По материалам Finance.UA
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