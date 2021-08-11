Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН

ГНС фиксирует единичные случаи превышения объемов доходов плательщиками единого налога.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Кстати, о зарплатах, налогах и пенсиях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы следить за главными законодательными изменениями!
«Во время проверок устанавливаются нередкие случаи, когда налогоплательщики превышают объемы доходов, которые позволяют находиться на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности. Как следствие, по результатам документальных проверок плательщиков переводят на общую систему налогообложения и исключают из реестра плательщиков единого налога», — сказано в сообщении.
За 1 полугодие 2021 года выявлено 28 таких случаев. Всего по результатам указанных проверок доначислено более 80 млн гривен.
Доходом ФЛП — плательщика ЕН является доход, полученный в течение отчетного периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме.
Однако, поскольку большинство налогоплательщиков (упрощенцев) не ведут налоговый учет, не хранят первичные документы, поэтому в случае перевода плательщика единого налога на общую систему налогообложения отсутствует возможность уменьшения налогооблагаемого дохода на сумму документально подтвержденных расходов, которые связаны с получением дохода. Вследствие этого по результатам проверок доначисляются значительные суммы по налогам и сборам.
«Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 44 НКУ — для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с расчетом и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством». — подчеркивают налоговики.
В ГНС рекомендуют ФЛП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, обеспечивать хранение первичных документов и вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гороховский назвал цену monobankВчера, 10:02 - 3486 9
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривенВчера, 09:00 - 20688 7
В Украине на фермеров приходится лишь 10% агропроизводстваВчера, 21:30 - 217 3
Газпром отказывается наращивать транзит через Украину. Цена газа в Европе приблизилась к $600Вчера, 16:30 - 909 2
Какие обязанности и долги передаются с наследством14.08.2021, 19:05 - 12617 2
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривенВчера, 09:00 - 20688 7
Гороховский назвал цену monobankВчера, 10:02 - 3486 9
Итальянская жемчужина объявила распродажу домов за 1 евроВчера, 18:36 - 2419 1
Добровольное одноразовое декларирование: НБУ расширил перечень операций по счетам физлицВчера, 11:02 - 2265
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве накануне учебного годаВчера, 14:00 - 2014
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородВчера, 15:10 - 251
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1930 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 887 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 770
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 2162 3