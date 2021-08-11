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OPPO научит смарт-часы распознавать владельца по рисунку вен

OPPO научит смарт-часы распознавать владельца по рисунку вен

Компания запатентовала оригинальный способ биометрической аутентификации.

Вместо отпечатков пальцев она предложила использовать для разблокировки носимой электроники рисунок, который формируют вены под кожным покровом человека.

В патентной заявке описывается метод разблокировки аксессуаров, основанный на сканировании вен. Согласно документу, технология сможет использоваться для аутентификации владельца смарт-часов и фитнес-трекеров. Ранее схожее решение уже демонстрировала LG, однако сканирование запястье производила фронтальная камера смартфона G8 ThinQ.

Патентная заявка OPPO была одобрена 10 августа 2021 года, но предположительная дата появления коммерческих решений на основе новой технологии пока неизвестна. По мнению аналитиков, компании может понадобиться не один год на её интеграцию в серийные устройства. Сами представители бренда гаджетов со сканером подобного типа пока не анонсировали.

По материалам 4PDA
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