Когда работника можно уволить за прогул

Прогул — это самовольное использование без согласования с работодателем дней отгулов, очередного отпуска, прекращение исполнения трудовых обязанностей до окончания срока трудового договора.
Об этом напомнили в Гоструда.
Не может считаться прогулом:
Работодатель может расторгнуть трудовой договор (как заключенный на неопределенный срок, так и срочный до окончания его действия) с работником в случае прогула (в частности, в случае отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.
Оценку «уважительности» причины отсутствия работника на работе в каждом конкретном случае будет давать работодатель, а при возникновении трудового спора — суд. Практика свидетельствует, что уважительной причиной, в частности, может быть признана болезнь работника, даже если она не подтверждена листком нетрудоспособности, авария или пробка на дорогах, если они стали причиной опоздания работника, и тому подобное.
Увольнение. Если причину отсутствия на работе нельзя отнести к уважительным, работодатель вправе уволить работника за прогул. Для этого работодателю необходимо:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленно8 ч. назад - 363 4
Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дії": в Минцифре назвали причинуВчера, 12:34 - 3553 4
Человечество откажется от смартфонов через десять лет13 ч. назад - 3227 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки11 ч. назад - 1056 3
Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неоплату коммунальных услугВчера, 17:10 - 2100 3
Человечество откажется от смартфонов через десять лет13 ч. назад - 3227 3
Возможно ли взыскать алименты, если должник проживает за границейВчера, 19:20 - 2188 2
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставки11 ч. назад - 1056 3
The Economist назвал самую грязную экономику Западной ЕвропыВчера, 23:36 - 948 1
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц7 ч. назад - 573
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Позавчера, 10:10 - 454
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 385
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1058 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2585 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1081 5