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Когда работника можно уволить за прогул

Когда работника можно уволить за прогул

Прогул — это самовольное использование без согласования с работодателем дней отгулов, очередного отпуска, прекращение исполнения трудовых обязанностей до окончания срока трудового договора.

Об этом напомнили в Гоструда.

Не может считаться прогулом:

  • отсутствие работника на своем рабочем месте, если он при этом находился на территории предприятия. Однако отсутствие работника на рабочем месте может быть признано нарушением трудовой дисциплины. За это работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности;
  • невыход работника на работу в связи с незаконным переводом;
  • отсутствие на работе по уважительным причинам.

Работодатель может расторгнуть трудовой договор (как заключенный на неопределенный срок, так и срочный до окончания его действия) с работником в случае прогула (в частности, в случае отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.

Оценку «уважительности» причины отсутствия работника на работе в каждом конкретном случае будет давать работодатель, а при возникновении трудового спора — суд. Практика свидетельствует, что уважительной причиной, в частности, может быть признана болезнь работника, даже если она не подтверждена листком нетрудоспособности, авария или пробка на дорогах, если они стали причиной опоздания работника, и тому подобное.

Увольнение. Если причину отсутствия на работе нельзя отнести к уважительным, работодатель вправе уволить работника за прогул. Для этого работодателю необходимо:

  • установить факт отсутствия работника на работе три и более часа непрерывно или суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом в дальнейшем в приказе об увольнении обязательно следует отметить день прогула и его время;
  • документально подтвердить факт отсутствия работника на рабочем месте;
  • затребовать у работника письменное объяснение причины отсутствия на работе. Это требование работодатель может оформить приказом, в котором следует установить срок, достаточный для подготовки подобных объяснений. Приказ необходимо довести до сведения работника под подпись. Если работник отказывается дать объяснения относительно совершенного проступка, об этом составляется соответствующий акт;
  • если работник не появляется на работу в течение нескольких дней и не сообщает о причине своего отсутствия, необходимо направить по его домашнему адресу письмо с уведомлением о вручении, в котором требовать предоставления объяснений в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснения относительно своего отсутствия на работе составляется соответствующий акт;
  • соблюсти сроки применения увольнения за прогул;
  • получить согласие профсоюзного органа на увольнение работника за прогул на основании п. 4 ст. 40 КЗоТ Украины;
  • издать приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения, с которым ознакомить работника под подпись;
  • в день увольнения провести с работником окончательный расчет и выдать копию приказа об увольнении и надлежащим образом оформленную трудовую книжку.
По материалам Finance.UA
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