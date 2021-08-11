«Перспектива, а не далекие планы»: «АвтоКрАЗ» работает над выпуском электромобилей

Автопроизводитель «АвтоКрАЗ» работает над выпуском электроавтомобилей — это «перспектива, а не далекие планы».

Об этом заявил гендиректор ЧАО «АвтоКрАЗ» Роман Черняк, пишет издание «Кременчугская газета».

«Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие машины эконом-класса», — рассказал он.

«Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим. В планах акционеров и руководства завода это есть, и это большой шаг вперед, и большая наша надежда», — добавил Черняк.

Напомним, ранее компания Audi представила концепт роскошного электромобиля будущего — родстер класса люкс Audi Skysphere.