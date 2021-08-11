0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

«Перспектива, а не далекие планы»: «АвтоКрАЗ» работает над выпуском электромобилей

«Перспектива, а не далекие планы»: «АвтоКрАЗ» работает над выпуском электромобилей

Автопроизводитель «АвтоКрАЗ» работает над выпуском электроавтомобилей — это «перспектива, а не далекие планы».

Об этом заявил гендиректор ЧАО «АвтоКрАЗ» Роман Черняк, пишет издание «Кременчугская газета».

«Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие машины эконом-класса», — рассказал он.

«Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим. В планах акционеров и руководства завода это есть, и это большой шаг вперед, и большая наша надежда», — добавил Черняк.

Напомним, ранее компания Audi представила концепт роскошного электромобиля будущего — родстер класса люкс Audi Skysphere.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.