Apple готовит новый режим Time to Run для смарт-часов Apple Watch

В начале этого года владельцы Apple Watch получили новый режим под названием Time to Walk. Воспользоваться ним, впрочем, могут только подписчики сервиса Fitness+.

Главной целью Time to Walk является мотивация пользователей чаще ходить. Это особенно актуально в период пандемии, когда у многих людей физическая активность уменьшилась.

А для того, чтобы прогулки были более интересными, Apple предлагает слушать специальные эпизоды, которые доступны только в режиме Time to Walk. Длительность каждого выпуска составляет от 25 до 40 минут.

Гостями этих мини-подкастов являются различные звезды, например певица Долли Партон, игрок Golden State Warriors Дрэймонд Грин, музыкант Шон Мендес, актриса Узо Адуба. Они делятся своими личными историями, а на экране часов могут появляться различные фотографии, которые визуализируют рассказы. Гости также предлагают небольшой плейлист из песен, которые мотивируют и вдохновляют их. Так что пользователь может продолжить свою прогулку, наслаждаясь этими композициями.

Марк Гурмэн из Bloomberg сообщил, что Apple готовится представить режим Time to Run на своей осенней презентации, где компания покажет Apple Watch Series 7. Концепция будет аналогична Time to Walk. Вероятно, темп повествования будет более интенсивным, чтобы соответствовать пользователю. Также инсайдер отметил, что часы могут обзавестись режимом Audio Meditations.

К сожалению, он не уточнил, планирует ли Apple расширить географию сервиса Fitness+. На текущий момент он доступен только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании.