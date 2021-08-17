Стало известно, сколько рабочих автозаводов придется уволить из-за выпуска электромобилей

Ведущие мировые автопроизводители начинают подсчитывать количество рабочих, которые будут сокращены при переходе на выпуск электромобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт экономических исследований Ifo.
Массовый переход на выпуск электромобилей заставляет автопроизводителей сокращать персонал сборочных заводов. Причем уже становится понятно, что этот процесс необратим. Когда в конце 1990-х и начале 2000-х годов на конвейеры пришли первые электрокары, об этой проблеме никто не задумывался. В 2021 году большинство крупных автомобильных компаний уже заявили о добровольном прекращении использования ДВС в недалеком будущем, заменяя их электромобилями.
Институт экономических исследований Ifo со штаб-квартирой в Мюнхене провел опрос, согласно которому переходный период только в Германии повлияет на 215 000 рабочих мест.
В 2019 году в производстве бензиновых и дизельных ДВС было задействовано более 600 000 рабочих мест. Подсчитано, что при переходе этих предприятий на выпуск электромобилей около 40% персонала будет сокращено.
Япония тоже уже сталкивается с проблемой сокращения рабочих мест. Так, Honda объявила, что к 2025 году закроет свой завод по производству силовых агрегатов в Мока. Это означает, что около 900 его сотрудников будут переведены на другие предприятия.
Японская компания заявила, что ее модельный ряд к 2040 году будет полностью состоять из электрокаров, или машин на топливных элементах. И ее новая инициатива по досрочной пенсии для сотрудников старше 55 лет, стартовавшая весной этого года, прямо указывает на необходимость сокращения рабочей силы.
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