Безосновательно эвакуировали машины: в Киеве разоблачили преступную схему должностных лиц КГГА

В Киеве разоблачили группу должностных лиц КГГА в злоупотреблении служебным положением. Вместе с двумя предпринимателями злоумышленники организовали преступную схему, которая заключалась в незаконной эвакуации припаркованных автомобилей.
Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штрафплощадки», — отмечает пресс-служба.
Фото: офис Генерального прокурора
Владельцы автомобилей могли забрать свой транспорт только после уплаты штрафов, сумма которых вдвое превышала официальную. Ежедневно участники схемы составляли около 300 актов. Чтобы выполнять «дневной план», злоумышленники располагали возле автомобилей знак «Дорожные работы».
Фото: офис Генерального прокурора
В результате 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли:
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