0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

Когда электронные паспорта приравняют к обычным: министр назвал точную дату

Когда электронные паспорта приравняют к обычным: министр назвал точную дату

В Украине в конце августа вступает в силу закон № 1368-ІХ, который приняла Рада еще 30 марта 2021 года. 23 августа все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажным и пластиковым. Их будут обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине — как государственные, так и частные.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров 13 августа, сообщают Факты ICTV.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.

По его словам, Украина смогла сделать это первой среди всех стран мира.

«Мы очень молодая страна, нам в этом году исполняется 30 лет. Поэтому очень гибко и быстро принимаем решения. Другие государства — более консервативны. Им нужно больше времени на это. Но за электронными документами будущее… Сейчас у нас 11−12 млн пользователей. И это чуть больше чем за год. Это очень мощные цифры. В целом государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше» — рассказал Федоров.

Справка Finance.ua:

  • в министерстве цифровой политики рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации;
  • украинцы назвали оплату коммунальных платежей онлайн самой актуальной электронной услугой в Украине.
По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.