Когда электронные паспорта приравняют к обычным: министр назвал точную дату

В Украине в конце августа вступает в силу закон № 1368-ІХ, который приняла Рада еще 30 марта 2021 года. 23 августа все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажным и пластиковым. Их будут обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине — как государственные, так и частные.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров 13 августа, сообщают Факты ICTV.
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По его словам, Украина смогла сделать это первой среди всех стран мира.
«Мы очень молодая страна, нам в этом году исполняется 30 лет. Поэтому очень гибко и быстро принимаем решения. Другие государства — более консервативны. Им нужно больше времени на это. Но за электронными документами будущее… Сейчас у нас 11−12 млн пользователей. И это чуть больше чем за год. Это очень мощные цифры. В целом государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше» — рассказал Федоров.
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