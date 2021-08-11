Когда электронные паспорта приравняют к обычным: министр назвал точную дату

В Украине в конце августа вступает в силу закон № 1368-ІХ, который приняла Рада еще 30 марта 2021 года. 23 августа все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажным и пластиковым. Их будут обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине — как государственные, так и частные.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров 13 августа, сообщают Факты ICTV.

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По его словам, Украина смогла сделать это первой среди всех стран мира.

«Мы очень молодая страна, нам в этом году исполняется 30 лет. Поэтому очень гибко и быстро принимаем решения. Другие государства — более консервативны. Им нужно больше времени на это. Но за электронными документами будущее… Сейчас у нас 11−12 млн пользователей. И это чуть больше чем за год. Это очень мощные цифры. В целом государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше» — рассказал Федоров.

Справка Finance.ua:

в министерстве цифровой политики рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации;