Xiaomi выпустит игровой смартфон Black Shark 5 до конца года

В этом году компания Xiaomi уже выпустила серию игровых флагманских смартфонов Black Shark 4 на мобильной платформе Snapdragon 888, с дисплеями с частотой 144 Гц, зарядками на 120 Вт и аккумуляторами на 4500 мА·ч. По данным проверенного инсайдера, еще до конца года китайский производитель выпустит игровой смартфон нового поколения.
По данным китайского информатора Digital Chat Station, известного своими точными прогнозами, больше похожими на контролируемые утечки информации, новинка будет построена на самой передовой мобильной платформе Snapdragon 888+. Она, например, применяется в новейших флагманах Mi Mix 4 и Honor Magic 3 Pro.
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По данным инсайдера, модель получила кодовое имя KTUS-A0. Флагманский чипсет отличается от стандартного Snapdragon 888 более высокой частотой – она достигает 3 ГГц. Для сравнения, в Snapdragon 888 частота составляет 2,84 ГГц. Кроме того, информатор указывает на то, что в новом смартфоне каким-то образом будет повышена производительность искусственного интеллекта на 20%.
Digital Chat Station отмечает, что новый вариант Black Shark получит зарядку мощностью 100 Вт. Это значит даунгрейд – предшественник четвертого поколения поддерживал 120 Вт.
Пока других деталей о новинке неизвестно, сам производитель воздерживается от официальных заявлений и не выпускал официальных тизеров. Можно ожидать, что модель получит минимальные усовершенствования – флагманы Black Shark текущего поколения и без того используют наиболее продуктивную для 2021 года комплектацию.
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