Защита прав потребителей: сколько жалоб от украинцев получает Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужбаза семь месяцев этого года получила от украинцев 14 тысяч предложений и жалоб. В результате гражданам выплатили 6,8 млн грн за некачественные товары и услуги.

На что чаще всего жаловались украинцы в 2021 году и какими были результаты работы ведомства за последние пять лет.

В 2016 году украинцы направили в Госпродпотребслужбу 13,4 тысячи жалоб, заявлений и обращений, 9,8 тыс. из них касались торговли, остальные – сферы услуг. По результатам обращений было выплачено 3,8 млн грн.

За 2017 год потребители подали в ведомство 27,7 тысячи жалоб и заявлений (19,7 тыс. торговля, 8 тысяч – услуги), им вернули 6 млн грн за некачественные товары и услуги.

Количество жалоб и заявлений в 2018 году выросло до 29,6 тыс. В пользу потребителей решили 556 жалоб, которые касались продовольственных товаров, 2 тысячи 937 жалоб, которые касались сферы услуг, и 4 тысячи 535 жалоб относительно непродовольственных товаров. За год потребителям вернули 6,7 млн грн.

За 2019 год Госпродпотребслужба получила 30,3 тысячи жалоб и заявлений от украинцев. Относительно 631 жалобы на продовольственные товары было вынесено решение в пользу потребителя. Из жалоб на сферу услуг – 4 тысячи 590 решили в пользу потребителя, на непродовольственные товары – 4 тысячи 879. В течение года украинцам вернули 8,2 млн грн.

За прошлый год поступило 29,9 тысячи жалоб на некачественные товары и услуги, потребителям вернули 10,2 млн грн. Из жалоб на услуги 3 тысячи 997 решили в пользу потребителя, из жалоб на непродовольственные товары – 5 тысяч 934, на продовольственные товары – 638.

В этом году от украинцев уже было 14 тысяч жалоб и заявлений, за некачественные товары и услуги вернули 6,8 млн грн. Из общего количества жалоб 37,3% были на качество непродовольственных товаров, 46,4% – на качество оказания услуг (20,1% – на качество коммунальных услуг, 11,5% – на качество интернет-товаров).



Инфографика: «Слово и дело»

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