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Газпром отказывается наращивать транзит через Украину. Цена газа в Европе приблизилась к $600

Газпром отказывается наращивать транзит через Украину. Цена газа в Европе приблизилась к $600

Российская компания «Газпром» на аукционе Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) купила лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь.

Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа.

В результате цена голубого топлива в Европе выросла до $ 585/тыс. кубометров.

Так, на торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки. При этом у «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы российская компания регулярно бронировала дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывала дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

Напомним, на прошлой неделе цена на газ в Европе достигла очередного максимума — $ 555 за тысячу кубометров.

В Минэнерго не единожды заявляли, что «Газпром» специально завышает цены на газ и будет создавать искусственный дефицит топлива, используя свою монополию в Европе.

По материалам УБР
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