В Черкасской области восстановили участок трассы Золотоноша - Умань

В Черкасской области по программе Президента «Большая стройка» восстановили 10,3 км трассы Н-16 Золотоноша — Умань на отрезке от выезда из города Смела до начала села Ротмистровка.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черкасской области в Facebook.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

Новый конструктив дорожной одежды состоит из трех слоев: основа из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом; выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона; верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В этом году в Черкасской области в рамках «Большой стройки» восстанавливают 12 участков автодороги Н-16 во всех районах области. Всего планируют восстановить 127,7 км автодороги.



Фото: facebook.com/ck.uad/

«Сейчас начались работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонной смеси на смежном участке — от начала села Ротмистровка и до начала села Носачево, протяженностью почти 10 км», — рассказывают в пресс-службе.

Трасса государственного значения Н-16 проходит через всю область, соединяя левобережную часть Черкасщины с западной. Дорога протяженностью 208 км начинается от города Золотоноша, проходит через города Черкассы, Смела, Шпола, Звенигородка, Тальное и Умань.



Фото: facebook.com/ck.uad/