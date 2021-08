Полет на Луну от Маска: корабль Starship будет готов к 2024 году

Основатель частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил, что его космический корабль Starship будет готов к полету на Луну до 2024 года. Именно этот срок NASA указало как наиболее амбициозную дату для возможного возвращения на поверхность спутника Земли, пишет издание Insider.

На днях Маск также заявил, что его ракета совершит первый орбитальный полет уже в ближайшие недели. По его словам, единственным препятствием является получение нормативного разрешения.

До этого американский миллиардер неоднократно заявлял, что будет тратить свое состояние на то, чтобы сделать жизнь человечества «многопланетной».

Многоразовая двухступенчатая транспортная система компании SpaceX, которая состоит из сверхтяжелой ракеты Super Heavy и космического корабля Starship, создается для вывода массивной полезной нагрузки на околоземную орбиту, а также полетов в дальний космос. Первоочередными целями являются Луна и Марс.