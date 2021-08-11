Ford и General Motors судятся из-за названия своих автопилотов

Автопроизводители Ford и General Motors судятся в США за якобы схожие названия систем автоматического управления авто — «BlueCruise» и «Super Cruise» соответственно, в GM заявляют о нарушении авторских прав.

Об этом пишет The Verge.

Сначала, в июле, General Motors обратилась в суд с обвинением компании Ford в нарушении авторских прав в названии «BlueCruise». Автопроизводитель считает, что словосочетание слишком похоже на название его системы автопилота «Super Cruise», представленного в 2017 году, а также на название «дочки» компании — Cruise.

В Ford считают, что термин сruise (с английского — путешествовать, курсировать) в течение последних 50 лет активно используется для обозначения функций помощи водителю (например, круиз-контроль).

«Потребители ассоциируют понятие „круиз“ с функцией в своем транспортном средстве, которая выполняет часть водительских задач или помогает им в управлении автомобилем, и они не связывают этот термин с одной компанией или брендом», — отмечает Ford в своей жалобе.

Теперь Ford обратился в окружной суд Сан-Франциско с ходатайством об отказе GM в рассмотрении их иска. В компании считают, что претензии General Motors по товарным знакам является «бессмысленными и несерьезными».

Кроме того, что Ford обратился в суд по отказу в рассмотрении дела GM, он подал ходатайство в Управление патентов и товарных знаков США об отмене торговых марок GM «Круиз» и «Супер круиз».