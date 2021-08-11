0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Ford и General Motors судятся из-за названия своих автопилотов

Ford и General Motors судятся из-за названия своих автопилотов

Автопроизводители Ford и General Motors судятся в США за якобы схожие названия систем автоматического управления авто — «BlueCruise» и «Super Cruise» соответственно, в GM заявляют о нарушении авторских прав.

Об этом пишет The Verge.

Сначала, в июле, General Motors обратилась в суд с обвинением компании Ford в нарушении авторских прав в названии «BlueCruise». Автопроизводитель считает, что словосочетание слишком похоже на название его системы автопилота «Super Cruise», представленного в 2017 году, а также на название «дочки» компании — Cruise.

В Ford считают, что термин сruise (с английского — путешествовать, курсировать) в течение последних 50 лет активно используется для обозначения функций помощи водителю (например, круиз-контроль).

«Потребители ассоциируют понятие „круиз“ с функцией в своем транспортном средстве, которая выполняет часть водительских задач или помогает им в управлении автомобилем, и они не связывают этот термин с одной компанией или брендом», — отмечает Ford в своей жалобе.

Теперь Ford обратился в окружной суд Сан-Франциско с ходатайством об отказе GM в рассмотрении их иска. В компании считают, что претензии General Motors по товарным знакам является «бессмысленными и несерьезными».

Кроме того, что Ford обратился в суд по отказу в рассмотрении дела GM, он подал ходатайство в Управление патентов и товарных знаков США об отмене торговых марок GM «Круиз» и «Супер круиз».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.