Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

Компания Facebook добавляет сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger для повышения конфиденциальности разговоров.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что Messenger получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году, когда Facebook добавил в свое приложение опцию «тайного разговора».
Теперь же этот режим также поддерживает звонки. В Facebook говорят, что добавляют эту функцию на фоне роста интереса к голосовым и видеозвонкам (более 150 миллионов видеозвонков в день).
«Теперь пользователи смогут звонить в Messenger с помощью голосовых или видеозвонков с включенным сквозным шифрованием. Сквозное шифрование — это дополнительный уровень защиты ваших голосовых и время видеобесед. Это означает, что никто, включая Facebook, не может видеть или слушать то, что отправлено или сказано», — говорится в блоге компании.
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