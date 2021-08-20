Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году, а что можно сейчас

Украинская гривна появилась в 1996 году, и с тех пор она пережила несколько экономических кризисов, инфляции и девальвации. Журналисты 24 канала посчитали, что можно было себе позволить на 100-гривневую купюру в первый год ее жизни, а что можно в 2021 году.

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Когда только ввели гривну в обращение, самой большой купюрой были как раз 100 гривен. Одна такая бумажка была почти как средняя зарплата украинца, которая в то время равнялась 130 гривнам.

Сейчас же 100 гривен – это всего 0,7% от средней зарплата украинцев. Неудивительно, что на эти деньги много не позволишь.

100 гривен тогда и сейчас. Раньше 100 гривен было достаточно, чтобы приобрести себе практически годовой запас хлеба. Ведь этих денег хватало на 313 полукилограммовых буханок. Теперь же 100 гривен хватит разве что на неделю – 6 буханок по ценам, которые приводит Госстат.

Молока можно было накупить так много, что понадобилось бы несколько холодильников, чтобы его вместить – 111 литров молока. Теперь же достаточно и 1 холодильника, ведь на эти деньги нельзя купить даже 4 литровых пакета молока.

В 1996 году можно было устраивать целые вареничные фестивали со 100 гривнами в кармане, ведь можно было купить 67 пачек сметаны, а теперь только полторы. А еще за эти деньги можно было купить ровно 100 пачек масла по сравнению с двумя пачками сегодня.

Минздрав рекомендует потреблять не менее 500 граммов говядины в неделю. Если придерживаться этой нормы, то в 1996 году можно было приобрести мяса на целый год (25 килограммов). А сейчас всего на неделю – 600 граммов, ведь говядина в среднем обходится в 160 гривен за килограмм.

Однозначно 100 гривен хватало, чтобы прокормить семью зимой в 1996 году, ведь можно было купить 333 килограмма картофеля. Как рассказал частный предприниматель из сферы розничной торговли Андрей, сейчас украинцы покупают значительно меньше картофеля на зиму – около 100–150 килограммов на семью. И на 100 гривен все равно много не купишь – всего 7,5 килограмма картофеля.

Куда можно поехать, имея в кармане 100 гривен на бензин? Разве что на работу, поскольку на эти деньги можно заправить машину на 3,4 литра. А в 1996 году за эти деньги можно было бы объездить целую Украину. 167 литров хватит на поездку из Львова на море и обратно.