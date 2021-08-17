С начала года экспорт товаров в Донецкой области вырос более чем в полтора раза

Валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в І полугодии 2021 года составила 2947,2 млн долл. США. Регион обеспечил 9,8% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По сравнению с январем–июнем 2020 года экспорт товаров предприятиями Донецкой области увеличился на 58,9%. На динамику показателя с начала 2021 года положительно повлияло восстановление спроса, который в предыдущем году снизился вследствие ограничений, введенных в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В отличие от 2020 года сложилась также благоприятная для экспортеров тенденция значительного повышения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые обеспечили в регионе 83,8% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Стоимость экспорта черных металлов в І полугодии 2021 года составила 2469,0 млн долл., что по сравнению с І полугодием 2020 года больше на 1013,4 млн долл., или на 69,6%.

Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла выросла на 49,9%, что позволило дополнительно получить 822,1 млн долл. валютной выручки. Ее прирост за счет увеличения на 13,1% физического объема экспорта черных металлов составил 191,3 млн долл.

Также вырос в І полугодии 2021 года экспорт изделий из черных металлов на 39,5%, продукции химической промышленности – на 20,8%. Однако сократились по сравнению с І полугодием 2020 года экспортные поставки товаров с более высокой добавленной стоимостью: продукции машиностроения – на 4,9%, готовых пищевых продуктов – на 15,8%.

Экспорт товаров на европейский рынок, составив в І полугодии 2021 года 1621,5 млн долл., или 55,0% общего объема, увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 75,4%.

Стоимость товаров, поставленных в страны Азии, составила 644,9 млн.долл. (21,9% общего объема), что по сравнению с І полугодием 2020 года больше на 52,9%.

На 51,8% вырос экспорт товаров в страны Америки, составив в І полугодии 2021 года 167,3 млн долл. (5,7% общего объема).

Экспортные поставки на африканский континент увеличились по сравнению с І полугодием 2020 года на 11,1% и составили 79,0 млн долл., или 2,7% общего объема.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 101 страну мира.

На первом месте Италия, экспорт товаров в которую в І полугодии 2021 года составил 740,2 млн долл. (25,1% общего объема), что на 79,4% больше, чем в І полугодии предыдущего года. При этом 94,7% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.

На второе место вышла Турция, поставки в эту страну увеличились в 2,7 раза и в І полугодии 2021 года составили 496,5 млн долл. (16,8% общего объема), из которых 95,3% приходилось опять-таки на черные металлы.

Российская Федерация уступила третье место Польше, куда в І полугодии 2021 года экспортировано товаров на 359,4 млн долл. (12,2% общего объема), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Поставки товаров в Российскую Федерацию по сравнению с І полугодием 2020 года выросли на 18,6% и составили 292,1 млн долл., или 9,9% общего объема. В эту страну направлено 59,6% экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в Россию удельный вес машиностроительной продукции составил 30,8%, в то время как в целом по области – 5,1%.