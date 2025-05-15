Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать — Finance.ua
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Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать

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Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать
Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать
Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать.
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети.
Речь идет о:
КПП «Ужгород — Вышнее Немецкое» — 16.05.2025 г. (с 10:00 по 15:00 час.);
КПП «Чоп — Захонь» — 17.05. 2025 г. (с 10:00 до 15:00 час.)
Соответственно, временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.
По материалам:
Finance.ua
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