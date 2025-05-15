Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать — Finance.ua

Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать

Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети.

Речь идет о:

КПП «Ужгород — Вышнее Немецкое» — 16.05.2025 г. (с 10:00 по 15:00 час.);

КПП «Чоп — Захонь» — 17.05. 2025 г. (с 10:00 до 15:00 час.)

Соответственно, временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

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