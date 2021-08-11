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Врачи-ФЛП заработали 224 миллиона гривен на декларациях

Врачи-ФЛП заработали 224 миллиона гривен на декларациях

224 миллиона гривен заработали врачи-предприниматели, которые начали работать с Национальной службой здоровья и обслуживать пациентов по государственной программе медицинских гарантий. Каждый ФЛП-врач смог заработать в месяц в среднем 46 тысяч гривен в 2020 году.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные отчета НСЗУ за 2020 год.

Программа медицинских гарантий — это перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует населению и оплачивает из средств государственного бюджета по единым тарифам. В Украине Программа медицинских гарантий в полном объеме вводится с апреля 2020 года, семейные врачи по программе начали работать с 2018 года.

Всего в Украине работает 17072 ФЛП, которые занимаются медицинской практикой. 401 из них заключили декларации с НСЗУ и начали работать по программе медицинских гарантий. Это всего 2,3%.

Оплата зависит от количества пациентов, которых сопровождает семейный врач, или от оказанных услуг, если речь идет о вторичном звене медицины. В среднем на одного ФЛП-врача приходится выплата в размере 46 тысяч гривен.

Лидером по количеству заработанных денег на одного врача-ФЛП стала Кировоградская область. Там средняя оплата за месяц составляет 82 тысячи грн. На втором месте Николаевская область (68 тыс. грн) и г. Киев (58 тыс. грн).

Больше всего договоров с НСЗУ заключили ФЛП-врачи из Одесской (50 ФЛП), Львовской (34 ФЛП) и Днепропетровской (33 ФЛП) областей.

По материалам Finance.UA
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