В Украине открыли первый офис Международной ассоциации торговых центров

В Украине открылся первый офис Международной ассоциации торговых центров (World Trade Centers Association, WTCA), что позволит увеличить привлечение иностранных инвестиций и будет способствовать развитию украинского бизнеса.

Об этом во время пресс-конференции сообщил президент WTC Kyiv Валерий Мещеряков.

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«Вхождение Украины в Международную ассоциацию торговых центров является свидетельством того, что инвестиционный и предпринимательский потенциал страны сегодня привлекает иностранных инвесторов», — сказал Мещеряков.

По его словам, открытие офиса WTCA вводит Украину в мировую бизнес-среду как равного, полноценного члена. Эта организация является глобальным сообществом, объединяющим около 100 стран, имеющим свои офисы в 320 городах мира. В течение двух лет в Киеве будет построена штаб-квартира WTC Kyiv.

Кроме того, будет создан сайт киевского офиса, где украинские предприниматели смогут присоединиться к сотрудничеству с ассоциацией и получать инвестиции для развития. Это облегчит коммуникацию между бизнесами, уменьшит бюрократизацию.