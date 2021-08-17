Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дії": в Минцифре назвали причину

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что бумажные паспорта не будут внесены в «Дію». Это связано с фактором безопасности.
Об этом он рассказал в интервью «ТСН».
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«Мы не будем отражать в „Дії“ документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы — это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан», — сказал он.
Федоров отметил, что постепенно украинцы переходят с книжечек на ID-карты.
«Ты получаешь ID-карту или загранпаспорт — информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта», — добавил министр.
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