В Одесской области завершили строительство нового участка трассы Р-33

В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розаловка в Раздельнянском районе. Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы президента «Большая стройка».
Об этом сообщается на странице программы в Facebook.
Читайте также: «Большая стройка» на Волыни: ремонт трассы до озера Свитязь обещают завершить в октябре
«Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 — км 378), он граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, который соединяет села Степановку и Розаловку», — говорится в сообщении.
Работы выполнила подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг». В прошлом году ремонтные работы велись на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.
В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже завершили, еще на двух ведутся проектные работы.
Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируют в 2022 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации9 ч. назад - 1065 14
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года10 ч. назад - 2855 5
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен10 ч. назад - 362 4
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия12 ч. назад - 877 4
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 2753 4
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года10 ч. назад - 2855 5
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 2753 4
В каких случаях украинцы могут рассчитываться иностранной валютой8 ч. назад - 1807
Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка11 ч. назад - 1459 3
Киевлянам в августе выставили счета за отопление9 ч. назад - 1100 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1404 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 753 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 638
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1806 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1718 3