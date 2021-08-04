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В Одесской области завершили строительство нового участка трассы Р-33

В Одесской области завершили строительство нового участка трассы Р-33

В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розаловка в Раздельнянском районе. Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы президента «Большая стройка».

Об этом сообщается на странице программы в Facebook.

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«Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 — км 378), он граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, который соединяет села Степановку и Розаловку», — говорится в сообщении.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг». В прошлом году ремонтные работы велись на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже завершили, еще на двух ведутся проектные работы.

Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируют в 2022 году.

По материалам РБК-Украина
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