17 миллиардов убытка: во владении министерств работают только 29% предприятий

Всего среди объектов государственной собственности в Украине работает 43,6% предприятий, однако во владении министерств работает только 29% – прошлый год они закончили с убытком в 17,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Минэкономики о результатах мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности 2020 года.
Министерствам на 2020 год принадлежит 1411 субъектов хозяйствования, из которых работают только 405 предприятий (29%). Среди работающих, прибыль приносят всего 238 предприятий.
В конце концов, субъекты, которые принадлежат к сфере управления министерств, нанесли в 2020 году убыток государству на 17,5 млрд грн. Больше всего – предприятия Минфина (-7,1 млрд грн).
Облгосадминистрации зато вышли на прибыль в 12,4 млн грн. В их сфере управления – 70 предприятий, из которых работают 36 (из них прибыльных – 8, или 22%).
Госслужбы и агентства сгенерировали в прошлом году 3,96 млрд грн ущерба. Из предприятий, которые подчиняются госслужбам, работают несколько больше половины. В то же время доля прибыльных среди них самая высокая – 69%.
Всего по Украине, с учетом аппарата Верховной Рады и Кабмина, госагентств и служб, облгосадминистраций и т.д., предприятия закончили год с убытками в 50 млрд грн.
Активы 3343 госпредприятий оцениваются в 1,7 трлн грн, наибольшая стоимость сосредоточена в сфере управления министерств.
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