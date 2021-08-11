Представлен первый электрифицированный автомобиль Bentley Mulliner

Знаменитый британский автопроизводитель Bentley Motors представил специальную версию седана Flying Spur, созданную в его подразделении Mulliner — старейшем в мире кузовном ателье.

Это уже третий представитель линейки Bentley Mulliner Collections, который был анонсирован на фестивале Monterey Car Week. Новый Bentley Flying Spur Mulliner позиционируется своими создателями как «исключительно роскошный» четырехдверный автомобиль класса Grand Tourer. Это первый электрифицированный автомобиль Bentley Mulliner.



Фото: Bentley

Flying Spur Mulliner может быть оснащен гибридной силовой установкой V6 Hybrid на базе 2,9-литрового V6, обеспечивающей разгон до сотни за 4,3 секунды, а также бензиновыми восьми- и двенадцатицилиндровыми двигателями V8 или W12 на 4 и 6 литров, обеспечивающими разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды и 3,8 секунды соответственно.

Оригинальная модель Bentley Flying Spur без доработки Mulliner получила гибридную версию в июле 2021 года, гибридная установка обеспечивает совокупно 544 л.с. и 750 Нм, запас хода составляет 40 км.

Версия Mulliner получила многочисленные доработки, подчёркивающие роскошь. Например, 22-дюймовые полированные колесные диски Mulliner окрашены в серый цвет и украшены самовыравнивающимися центральными эмблемами, сохраняющими вертикальное положение при движении.



Фото: Bentley

Эмблема Bentley, крылатая литера «B», получила электропривод выдвижения и складывания, а также подсветку. Также подсветкой обзавелись накладки порогов. Внутренняя отделка ручной работы предлагается в восьми вариантах в трехцветной гамме Mulliner.