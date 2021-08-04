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В ГНС рассказали, как предприятия обычно уклоняются от уплаты НДС

В ГНС рассказали, как предприятия обычно уклоняются от уплаты НДС

Для уклонения от налогообложения отдельные плательщики практикуют фальшивое выделение из них других предприятий.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Как это работает: основное предприятие оформляет нереальные операции по приобретению продукции, которые ни по номенклатуре, ни по объемам не отвечают настоящим производственным потребностям. Или же осуществляет неучтенную реализацию товаров широкого потребления, в частности, предварительно импортированных. Как следствие, в первом случае формируется схемный налоговый кредит, во втором — не начисляются налоговые обязательства. А в общем итоге — уклонение от обложения НДС.

Для сокрытия таких сделок, прежде всего для предотвращения выяснения контролирующим органом фактического отсутствия якобы приобретенных или неучтенно реализованных товаров, плательщиком оформляется решение о выделении из него одного-двух других предприятий, которым без начисления НДС (разрешает закон) якобы передаются по распределительному балансу эти товары.

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Обычно выделенные субъекты не регистрируются плательщиком НДС, не подают финансовой и налоговой отчетности, не открывают даже банковские счета, отсутствуют по налоговому адресу и тому подобное. В совокупности это свидетельствует о нереальном характере их деятельности.

«Впрочем контролирующие органы принципиально реагируют на факты уклонения от налогообложения независимо от способов их сокрытия плательщиками», — говорят в ГНС.

Для примера, аудиторы Сумщины, выяснив подобную схему в ходе документальной проверки одного из производителей алкогольной продукции, доначислили ему обязательств по НДС на общую сумму почти 22 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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