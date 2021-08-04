В ГНС рассказали, как предприятия обычно уклоняются от уплаты НДС

Для уклонения от налогообложения отдельные плательщики практикуют фальшивое выделение из них других предприятий.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Как это работает: основное предприятие оформляет нереальные операции по приобретению продукции, которые ни по номенклатуре, ни по объемам не отвечают настоящим производственным потребностям. Или же осуществляет неучтенную реализацию товаров широкого потребления, в частности, предварительно импортированных. Как следствие, в первом случае формируется схемный налоговый кредит, во втором — не начисляются налоговые обязательства. А в общем итоге — уклонение от обложения НДС.
Для сокрытия таких сделок, прежде всего для предотвращения выяснения контролирующим органом фактического отсутствия якобы приобретенных или неучтенно реализованных товаров, плательщиком оформляется решение о выделении из него одного-двух других предприятий, которым без начисления НДС (разрешает закон) якобы передаются по распределительному балансу эти товары.
Читайте также: В Украине могут ввести НДС на продажу новостроев
Обычно выделенные субъекты не регистрируются плательщиком НДС, не подают финансовой и налоговой отчетности, не открывают даже банковские счета, отсутствуют по налоговому адресу и тому подобное. В совокупности это свидетельствует о нереальном характере их деятельности.
«Впрочем контролирующие органы принципиально реагируют на факты уклонения от налогообложения независимо от способов их сокрытия плательщиками», — говорят в ГНС.
Для примера, аудиторы Сумщины, выяснив подобную схему в ходе документальной проверки одного из производителей алкогольной продукции, доначислили ему обязательств по НДС на общую сумму почти 22 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации4 ч. назад - 794 12
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 8511 6
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года6 ч. назад - 2298 3
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия7 ч. назад - 728 3
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2726 3
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2712
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года6 ч. назад - 2298 3
Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списанВчера, 19:00 - 1777
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 1700 1
Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка7 ч. назад - 1187 2
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1347 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 743 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 634
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1801 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1708 3