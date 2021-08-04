Ахметов хочет купить «Кировоградоблэнерго» — АМКУ

Компания «ДТЭК Сети» (Киев), бенефициаром которой является олигарх Ринат Ахметов, намерена приобрести контрольный пакет акций ЧАО «Кировоградоблэнерго» (Кропивницкий).

Об этом свидетельствует сообщение Антимонопольного комитета об открытии соответствующего дела о концентрации более 50% указанного облэнерго.

Напомним, что в конце апреля сообщалось, что «ДТЭК Сети» купила 24,5% акций «Кировоградоблэнерго» и рассматривала возможность приобретения контрольного пакета акций данного предприятия.

Отметим, что в апреле 2019 года АМКУ разрешил ДТЭК купить «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» у российской группы VS Energy, которая тогда контролировала десять энергопоставляющих компаний в Украине, включая «Кировоградоблэнерго».

Сделку в итоге закрыли, и обе компании перешли к ДТЭК, а «Киевоблэнерго» даже сменила название на «Киевские региональные электросети».

При этом в начале апреля уже 2021 года СМИ сообщали, что VS Energy с января принялась принудительно выкупать по дешевке акции миноритарных акционеров «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Житомироблэнерго».