В Минфине сообщили, сколько потратили на борьбу с COVID-19 с начала года

Минфин сообщил, что за 7 месяцев 2021 года произведено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд грн.
По словам заместителя министра финансов Романа Ермолычева, средства потрачены на несколько целей:
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“Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности сферы здравоохранения в борьбе с болезнью. Для этого в Государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс. Однако надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями заболевания коронавирусом, и пройдут полный курс вакцинации», ‒ отметил Роман Ермолычев.
В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.
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