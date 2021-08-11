В Минфине сообщили, сколько потратили на борьбу с COVID-19 с начала года

Минфин сообщил, что за 7 месяцев 2021 года произведено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд грн.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермолычева, средства потрачены на несколько целей:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID -19, и услуг по вакцинации населения от COVID -19 – 11,7 млрд грн;

-19, и услуг по вакцинации населения от -19 – 11,7 млрд грн; на закупку вакцин от COVID -19 – 9,2 млрд грн;

-19 – 9,2 млрд грн; на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID -19 (кроме вакцин) – 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;

-19 (кроме вакцин) – 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов; выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID -19 – 15,5 млн грн;

-19 – 15,5 млн грн; на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн;

на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;

на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности («больничных») – 0,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID -19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;

-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн; доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,75 млрд грн.

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“Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности сферы здравоохранения в борьбе с болезнью. Для этого в Государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс. Однако надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями заболевания коронавирусом, и пройдут полный курс вакцинации», ‒ отметил Роман Ермолычев.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.