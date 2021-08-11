Браузер Chrome для Android получит биометрическую защиту незакрытых вкладок «инкогнито»

Режим «инкогнито» является оптимальным для операций в браузере, подробную информацию о которых нежелательно сохранять, например, при работе с банковским сервисом на чужом устройстве. Для того чтобы спрятать открытые в этом режиме вкладки от чужих взглядов, Google намерена ввести дополнительную защиту в Chrome для Android.
Новый переключатель в Chrome Canary 94 позволяет активировать защиту с помощью биометрии или PIN-кода, если пользователь намерен получить доступ к вкладкам, открытым в режиме «инкогнито», если те ещё не закрыты.
На данный момент в экспериментальной версии браузера упомянутая функция скрыта, её можно найти с помощью команды chrome://flags с последующей активацией параметра «Enable device reauthentication for Incognito». При этом функция всё ещё будет недоступна в настройках «Конфиденциальность и безопасность» даже в Canary-сборке браузера.
Благодаря Chrome для iOS можно составить некоторое представление, как это будет работать. Как только функция будет активирована на iPhone, для просмотра приватных вкладок потребуется авторизация с помощью Face ID. В отличие от большинства других случаев, это не происходит в автоматическом режиме — для активации сканирования потребуется нажимать соответствующую кнопку.
Дополнительный уровень защиты вряд ли будет проблемой на Android — большинство современных смартфонов имеют как сканеры отпечатков пальцев, так и системы распознавания лиц или хотя бы один из способов защиты. Например, модели с распознаванием только по лицу вроде Google Pixel 4 будут работать приблизительно так же, как и варианты со сканерами отпечатков.
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