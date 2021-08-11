0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Браузер Chrome для Android получит биометрическую защиту незакрытых вкладок «инкогнито»

Браузер Chrome для Android получит биометрическую защиту незакрытых вкладок «инкогнито»

Режим «инкогнито» является оптимальным для операций в браузере, подробную информацию о которых нежелательно сохранять, например, при работе с банковским сервисом на чужом устройстве. Для того чтобы спрятать открытые в этом режиме вкладки от чужих взглядов, Google намерена ввести дополнительную защиту в Chrome для Android.

Новый переключатель в Chrome Canary 94 позволяет активировать защиту с помощью биометрии или PIN-кода, если пользователь намерен получить доступ к вкладкам, открытым в режиме «инкогнито», если те ещё не закрыты.

На данный момент в экспериментальной версии браузера упомянутая функция скрыта, её можно найти с помощью команды chrome://flags с последующей активацией параметра «Enable device reauthentication for Incognito». При этом функция всё ещё будет недоступна в настройках «Конфиденциальность и безопасность» даже в Canary-сборке браузера.

Благодаря Chrome для iOS можно составить некоторое представление, как это будет работать. Как только функция будет активирована на iPhone, для просмотра приватных вкладок потребуется авторизация с помощью Face ID. В отличие от большинства других случаев, это не происходит в автоматическом режиме — для активации сканирования потребуется нажимать соответствующую кнопку.

Дополнительный уровень защиты вряд ли будет проблемой на Android — большинство современных смартфонов имеют как сканеры отпечатков пальцев, так и системы распознавания лиц или хотя бы один из способов защиты. Например, модели с распознаванием только по лицу вроде Google Pixel 4 будут работать приблизительно так же, как и варианты со сканерами отпечатков.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.