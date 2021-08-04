Как будет формироваться зарплата у государственных служащих

В 2022 году расходы на оплату труда работников бюджетной сферы будут рассчитывать с учетом прогнозного размера должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС (по состоянию на сегодня составляет 2670 грн) и прогнозного размера минимальной заработной платы; работников государственных органов, судей – на уровне 2021 года.
Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы, которую одобрил Кабинет Министров Украины и поддержала постановлением Верховная Рада.
О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Государственная политика по оплате труда на государственной службе будет строиться путем усиления роли постоянной доли в структуре заработной платы государственных служащих (то есть оклада), внедрения классификации должностей государственной службы с обеспечением интеграции должностей специалистов, привлеченных на работу в государственных органах в рамках осуществления мероприятий реформы государственного управления, к общей системе оплаты труда, сбалансирования организационной структуры и оптимизации численности органов исполнительной власти.
В декларации предусмотрены следующие размеры минимальной заработной платы:
Для должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации3 ч. назад - 626 9
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 13:00 - 7945 6
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года4 ч. назад - 1965 3
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия5 ч. назад - 626 3
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июлеВчера, 13:30 - 2584 3
Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)Вчера, 17:03 - 2697
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 15:02 - 2450
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года4 ч. назад - 1965 3
Налоговый долг в сумме до 3060 гривен, который накопился до 1 ноября 2020 года, будет списанВчера, 19:00 - 1640
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 1439 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1328 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 739 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 630
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1797 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1704 3