Как будет формироваться зарплата у государственных служащих

В 2022 году расходы на оплату труда работников бюджетной сферы будут рассчитывать с учетом прогнозного размера должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС (по состоянию на сегодня составляет 2670 грн) и прогнозного размера минимальной заработной платы; работников государственных органов, судей – на уровне 2021 года.

Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы, которую одобрил Кабинет Министров Украины и поддержала постановлением Верховная Рада.

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Государственная политика по оплате труда на государственной службе будет строиться путем усиления роли постоянной доли в структуре заработной платы государственных служащих (то есть оклада), внедрения классификации должностей государственной службы с обеспечением интеграции должностей специалистов, привлеченных на работу в государственных органах в рамках осуществления мероприятий реформы государственного управления, к общей системе оплаты труда, сбалансирования организационной структуры и оптимизации численности органов исполнительной власти.

В декларации предусмотрены следующие размеры минимальной заработной платы:

с 1 января 2022 года – в размере 6 500 грн;

с 1 октября 2022 года – в размере 6 700 грн;

с 1 января 2023 года – в размере 7 176 грн;

с 1 января 2024 года – в размере 7 665 грн.

Для должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2022 года – в размере 2 893 грн,

с 1 октября 2022 года – в размере 2 982 грн;

с 1 января 2023 года – в размере 3 193 грн;