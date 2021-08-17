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Медицинское страхование: какие модели работают в мире

Медицинское страхование: какие модели работают в мире

В Украине должны ввести обязательное медицинское страхование. По крайней мере, это обещали Президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». В Минздраве и профильном комитете парламента не раз заявляли о том, что это возможно не ранее 2023 года.

Журналисты «Слово и дело» исследовали, какие существуют модели медицинского страхования.

Модель Бисмарка. Она работает в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Швейцарии Японии. Суть в том, что оплата медицинских услуг осуществляется фондом страхования работников, который финансируется совместно работниками и работодателями за счет отчислений с зарплаты. Пропорция платежей зависит от каждой конкретной страны.

Модель Бевериджа. Ее используют Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия, Швеция, Греция, Португалия, Куба. Оплата медицинских услуг финансируется государством за счет налоговых отчислений в бюджет – пациент за медуслуги не платит.

Основной плюс этой модели в том, что медицинские услуги доступны для всех слоев населения, и их качество контролируется государством. В то же время государство единолично регулирует расходы на отрасль. Основной недостаток модели Бевериджа – длинный список ожидания для получения медицинских услуг, потому что у пациентов меньше возможностей для выбора учреждения.

Модель национального медстрахования. Это переходная модель, которая объединяет две предыдущие. Она работает в Канаде, Тайване и Южной Корее. Медицинские услуги предоставляются частными учреждениями, но финансируются за счет средств государственных страховых программ, которые оплачивает каждый гражданин.

Здесь такой же недостаток, как и у модели Бевериджа – длинные очереди на лечение. При этом медицинские услуги доступны для большинства населения и их качество тоже контролирует государство.

Модель прямой оплаты. Все просто – медицинские услуги оплачивает непосредственно пациент. Хотя эта модель предполагает широкий выбор услуг, высокое качество и конкуренцию в отрасли, есть очевидный минус – незащищенным слоям населения медицина может быть не «по карману».


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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