Минцифры и Министерство окружающей среды переведут в онлайн 29 админуслуг в сфере экологии

Министерство цифровой трансформации и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планируют оцифровать 29 административных услуг в сфере экологии и интегрировать их с порталом «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Минцифры и Министерство окружающей среды намерены оцифровать 29 админуслуг для портала ЭкоСистема и интегрируют их с порталом «Дія».
По данным ведомства, ежегодно Министерство окружающей среды получает 75 тыс. обращений на получение разрешительных элементов. В среднем на один документ предприниматель тратит более 4 тыс. часов и 6 тыс. грн косвенных расходов, что также не гарантирует получения услуги.
«Благодаря ЭкоСистеме украинцы смогут сэкономить время и деньги, поскольку здесь собраны все административные экоуслуги для бизнеса, доступные онлайн и без коррупции, и экологическая информация для граждан», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что сейчас в экосистеме доступны семь услуг, а также более 40 реестров с информацией об окружающей среде. Всего планируется открыть более 80 реестров для проверки любой экологической информации.
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