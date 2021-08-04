В ФГВФЛ рассказали, сколько средств выплатили вкладчикам ликвидируемых банков

В июле 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении ФГВФЛ, составили 31,7 млн грн. В целом в течение января-июля 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 401,8 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц.
По состоянию на 1 августа общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 533,3 млн грн.
До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.
Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 219,7 млн грн.
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Отметим, что по состоянию на 1 августа 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка. Также продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.
В ведомстве рассказали, что общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 августа, составила 17 694,8 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-июле 2021 года поступило 3 384,7 млн грн.
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