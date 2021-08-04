Федоров заявил, что в этом году в Украине покроют интернетом четыре международных трассы

Мобильные операторы покроют интернетом четыре международные трассы в Украине в 2021 году.
Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ТСН.
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В этом году операторы планируют покрыть интернетом основные международные трассы:
По его словам, министерство упрощает преграды и помогает операторам ускорить решение вопросов с местными властями.
Относительно покрытия железной дороги Федоров добавил, что этот вопрос прорабатывается.
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«Большинство железнодорожных путей проходят по нежилой территории, через небольшие населенные пункты. Операторам финансово невыгодно устанавливать башни, где малый спрос на связь», — уточнил он.
Министр добавил, что для решения этой проблемы бизнесу необходима поддержка государства.
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