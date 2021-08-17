Украинцы в этом году заплатили 37 млн грн транспортного налога

В течение января-июля 2021 года физические лица – плательщики транспортного налога уплатили в местные бюджеты 37 млн грн транспортного налога.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как отмечается, в июле поступило 5,9 млн гривен.

Кто платит транспортный налог. Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно). При этом среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (2,25 млн грн), установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

В этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Mclaren.

Справка Finance.ua:

в течение июля украинский автопарк пополнился 771 автомобилем на аккумуляторных источниках питания ( BEV ), что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Однако, по данным аналитиков Укравтопрома, общая доля новых машин в июльских регистрациях электрокаров заметно выросла с 8% в 2020 году до 12% в 2021 году.

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