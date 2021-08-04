ПриватБанк, Укрзализныця и Центрэнерго: 19 компаний получили 4 млн грн штрафа от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафов на 19 компаний за нарушение антимонопольного законодательства в части предоставления ответа на информационное требование.
Общая сумма штрафов составляет около 4 млн грн, сообщает пресс-центр АМКУ.
Так, за несвоевременный ответ на запрос комитета санкции были применены к таким предприятиям:
В частности, «Прозорро.Продажи» уже заявили, что намерены обжаловать штраф в суде.
В компании заверили, что все данные были предоставлены АМКУ вовремя, с учетом письма о продлении сроков. Оно было направлено через 19 дней после поступления требований антимонопольщиков по причине значительного объема запроса.
«Для предоставления ответа нужно было привлечь большинство подразделений госпредприятия, провести значительное количество исследований и подготовить выводы. Вся необходимая информация была предоставлена Антимонопольному комитету Украины вовремя», — подчеркивается в сообщении.
Также за представление информации не в полном объеме были оштрафованы ГП «Львовуголь» (повторное нарушение) — 632 800 грн, «Электро Юа» — 364 тыс. грн, ООО «Автоэнтерпрайз» — 314 645 грн, «Центрэнерго» — 216 тыс. грн, «Первомайскуголь» (повторное нарушение) — 206 862 грн, «Аэпей» — 180 405 грн и ТОВ «Автоэнтерпрайз» — 34 тыс. грн.
За представление недостоверной информации 136 тыс. грн штрафа получила компания «Вортекс».
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