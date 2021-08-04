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ПриватБанк, Укрзализныця и Центрэнерго: 19 компаний получили 4 млн грн штрафа от АМКУ

ПриватБанк, Укрзализныця и Центрэнерго: 19 компаний получили 4 млн грн штрафа от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафов на 19 компаний за нарушение антимонопольного законодательства в части предоставления ответа на информационное требование.

Общая сумма штрафов составляет около 4 млн грн, сообщает пресс-центр АМКУ.

Так, за несвоевременный ответ на запрос комитета санкции были применены к таким предприятиям:

  • ГП «Волыньуголь» (повторное непредставление) — 978 426 грн;
  • «Здравофарм» — 272 тыс. грн;
  • ГП «Угерский спиртовой завод» — 350 тыс. грн;
  • «Украинская железная дорога» — 217 600 грн;
  • ГП «Прозорро.Продажи» — 54 400 грн;
  • «Утесистем» — 64 388 грн;
  • ПриватБанк — 108 800 грн;
  • Альфа-банк — 54 400 грн;
  • «Меркурий Экспресс» — 82 600 грн;
  • «Мелел» — 34 000 грн;
  • Фирма «Селтик» — 9200 грн.

В частности, «Прозорро.Продажи» уже заявили, что намерены обжаловать штраф в суде.

В компании заверили, что все данные были предоставлены АМКУ вовремя, с учетом письма о продлении сроков. Оно было направлено через 19 дней после поступления требований антимонопольщиков по причине значительного объема запроса.

«Для предоставления ответа нужно было привлечь большинство подразделений госпредприятия, провести значительное количество исследований и подготовить выводы. Вся необходимая информация была предоставлена Антимонопольному комитету Украины вовремя», — подчеркивается в сообщении.

Также за представление информации не в полном объеме были оштрафованы ГП «Львовуголь» (повторное нарушение) — 632 800 грн, «Электро Юа» — 364 тыс. грн, ООО «Автоэнтерпрайз» — 314 645 грн, «Центрэнерго» — 216 тыс. грн, «Первомайскуголь» (повторное нарушение) — 206 862 грн, «Аэпей» — 180 405 грн и ТОВ «Автоэнтерпрайз» — 34 тыс. грн.

За представление недостоверной информации 136 тыс. грн штрафа получила компания «Вортекс».

По материалам УБР
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