В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp позволил пересылать данные чатов между устройствами с операционной системой Android и iOS.

Об этом сообщает GSM Arena.

Первыми смартфонами, которые будут позволять передачу данных с iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Эта функция постепенно станет доступной на устройствах Samsung с операционной системой Android 10 или более новых версиях, прежде чем «в ближайшие недели» она появится на всех других устройствах с Android и iOS.

Отмечается, что для самой передачи данные чатов оба устройства все еще должны быть соединены между собой с помощью кабеля USB-C to Lightning.



Изображение: GSM Arena