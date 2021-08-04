В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp позволил пересылать данные чатов между устройствами с операционной системой Android и iOS.
Об этом сообщает GSM Arena.
Первыми смартфонами, которые будут позволять передачу данных с iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
Эта функция постепенно станет доступной на устройствах Samsung с операционной системой Android 10 или более новых версиях, прежде чем «в ближайшие недели» она появится на всех других устройствах с Android и iOS.
Отмечается, что для самой передачи данные чатов оба устройства все еще должны быть соединены между собой с помощью кабеля USB-C to Lightning.
Изображение: GSM Arena
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