Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларов

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало фотографии и подробности о первой модели нового бренда iCar, который был создан компанией Chery в июне. Этот электромобиль является перезапуском популярной модели Chery QQ. Источник пишет, что предварительные продажи стартуют 24 августа.
На родном рынке новый электромобиль появится до конца 2021 года по цене около 5 000 долларов. Прямым конкурентом станет очень популярный Wuling HongGuang MINI EV, который предлагается по цене от 4500 долларов и пользуется очень большим спросом.
Фото: autohome.com.cn
Автомобиль получил глухую радиаторную решётку, характерную для электромобилей. Зарядный порт находится спереди, лючок украшен логотипом Chery. Фары и задние фонари имеют одинаковую U-образную форму. Справа на заднем бампере есть сигнал заднего хода. Длина, ширина и высота автомобиля составляют соответственно 2980, 1496 и 1637 мм, а колесная база равна 1960 мм.
Новый автомобиль будет оснащаться двигателем TZ160XFDM13A производства Anhui Ruilu Technology Co мощностью 27 л.с. (20 кВт), а также литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей неизвестной ёмкости.
Также пользователям будут доступны несколько способов персонализации: можно заказать черную крышу, покрасить крышу и заднюю дверь в другой цвет, выбрать фары, колёсные диски и так далее.
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