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ГФС разоблачила структуры российской компании в нанесении ущерба Госбюджету Украины на сумму более 1,3 млрд грн.

ГФС разоблачила структуры российской компании в нанесении ущерба Госбюджету Украины на сумму более 1,3 млрд грн.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве совместно с сотрудниками СБУ пресекли противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Правоохранители разоблачили аффилированные структуры российской компании, в которых введены специальные экономические санкции СНБО, в противоправной поставке минеральных удобрений из Украины путем подачи недостоверных сведений в таможенные органы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате указанной деятельности субъекты хозяйствования нанесли убытки государственному бюджету Украины на общую сумму более 1,3 млрд грн.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

По материалам Finance.UA
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