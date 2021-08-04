ГФС разоблачила структуры российской компании в нанесении ущерба Госбюджету Украины на сумму более 1,3 млрд грн.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве совместно с сотрудниками СБУ пресекли противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского происхождения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Правоохранители разоблачили аффилированные структуры российской компании, в которых введены специальные экономические санкции СНБО, в противоправной поставке минеральных удобрений из Украины путем подачи недостоверных сведений в таможенные органы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате указанной деятельности субъекты хозяйствования нанесли убытки государственному бюджету Украины на общую сумму более 1,3 млрд грн.
По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернетВчера, 20:49 - 503 9
В Правительстве пока не видят необходимости в регулировании цен на автогазВчера, 19:21 - 417 7
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июле6 ч. назад - 732 3
Министр экономики выступает за раскрытие персональных данных по уплате налоговВчера, 15:15 - 519 3
Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две неделиВчера, 19:04 - 2172
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозит6 ч. назад - 1982 1
В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жилье5 ч. назад - 1370
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке4 ч. назад - 1359
Украинцы стали чаще покупать электрокары: ТОП-5 моделей июляВчера, 21:04 - 1145
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 1055 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 688 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 593
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1707 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1644 3