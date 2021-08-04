В Украину в этом году импортировали товаров для борьбы с COVID на $650 тысяч

За январь-июль 2021 года в Украину импортировали товаров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью почти $650 тыс.
Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.
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“За 7 месяцев 2021 года в Украину импортировали товаров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью почти $650 тыс. и весом более 10 тыс. тонн”, – говорится в сообщении.
В ГМС отмечают, что операции по ввозу таких товаров на таможенную территорию Украины или операции по их поставке на таможенной территории Украины освобождаются от обложения НДС.
Перечень товаров утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2020 года № 224 и касается в том числе: лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и пищевых продуктов для специальных медицинских целей, дезинфицирующих средств, антисептиков и оборудования для проведения дезинфекции, а также медицинских изделий, медицинского оборудования и других товаров, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек COVID-19.
Со дня вступления в силу указанного постановления, в марте-декабре 2020 года таких товаров импортировали общей стоимостью более $712 тыс. и весом более 13 тыс. тонн.
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