0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Xiaomi вернет деньги всем покупателям их первого телефона

Xiaomi вернет деньги всем покупателям их первого телефона

СЕО компании Xiaomi Лэй Цзюнь сделал подарок всем пользователям мобильного телефона Xiaomi Mi 1.

Лей Цзюнь сказал, что 10 лет назад Xiaomi 1 поступила в продажу за 1999 юаней, и было продано 184 600 единиц телефонов. Это была первая прибыль Xiaomi. Благодаря этому доходу они продолжили развиваться, и теперь попали в список Fortune 500 и занимают второе место в мире по продажам смартфонов на сегодняшний день.

«Мы дарим красный конверт в размере 1999 юаней на человека пользователям мобильного телефона Xiaomi 1», — заявил СЕО.

Первая партия пользователей может приобрести любой продукт в торговом центре Xiaomi после получения конверта без каких-либо пороговых значений или ограничений.

«Это благодарность 36 000 сотрудников Xiaomi. Мы всегда будем благодарны всем друзьям и партнерам, которые нам помогли», — добавил глава компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi обогнала Apple по проданным смартфонам.

По материалам ТОнеТО
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.