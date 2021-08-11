Xiaomi вернет деньги всем покупателям их первого телефона

СЕО компании Xiaomi Лэй Цзюнь сделал подарок всем пользователям мобильного телефона Xiaomi Mi 1.

Лей Цзюнь сказал, что 10 лет назад Xiaomi 1 поступила в продажу за 1999 юаней, и было продано 184 600 единиц телефонов. Это была первая прибыль Xiaomi. Благодаря этому доходу они продолжили развиваться, и теперь попали в список Fortune 500 и занимают второе место в мире по продажам смартфонов на сегодняшний день.

«Мы дарим красный конверт в размере 1999 юаней на человека пользователям мобильного телефона Xiaomi 1», — заявил СЕО.

Первая партия пользователей может приобрести любой продукт в торговом центре Xiaomi после получения конверта без каких-либо пороговых значений или ограничений.

«Это благодарность 36 000 сотрудников Xiaomi. Мы всегда будем благодарны всем друзьям и партнерам, которые нам помогли», — добавил глава компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi обогнала Apple по проданным смартфонам.