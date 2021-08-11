Microsoft и SpaceX разрабатывают облачную сеть на базе космического интернета Starlink

Microsoft и SpaceX разрабатывают проект по интеграции спутникового интернета Starlink с облачной сетью Azure. Инициатива под названием Azure Space позволит открыть космические технологии всем компаниям мира.
Компании планируют объединить сетевые мощности Azure и наземные мини-станции SpaceX для расширения возможностей сети Starlink.
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Масштабный проект Microsoft Azure Space в сфере спутникового интернета также включает сотрудничество с такими корпорациями, как крупнейший в мире спутниковый провайдер SES, компании KSAT, Viasat и US EIectrodynamics.
Результатом проекта Microsoft видит повсеместное интегрирование космических технологий в бизнес и повседневную жизнь.
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