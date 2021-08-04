Zoom анонсировал режим «Focus» для концентрации внимания

Компания Zoom объявила о некоторых обновлениях своей популярной платформы для видеоконференций. Об этом сообщает alarabiya.

Приложение запускает новый режим «Focus», который предназначен в первую очередь для того, чтобы студенты не отвлекались во время онлайн-занятий.

Поскольку из-за пандемии COVID-19 онлайн-уроки стали более чем необходимы во всем мире, приложения для аудио- и видеосвязи постоянно добавляют новые функции и улучшают свои услуги для повышения качества работы.

Теперь Zoom предлагает режим Focus, который может использовать любой, однако он идеально подходит именно для преподавателей.

Компания так описывает новый функционал: когда ведущий включает режим Focus, другие участники больше не могут видеть друг друга во время разговора.

Ведущий по-прежнему будет иметь доступ к веб-камерам всех участников, но другие люди не будут отвлекаться на видео своих коллег.

«Режим Focus позволяет преподавателям видеть видео своих учеников, а ученикам видеть своих преподавателей, не замечая других участников занятия. Благодаря этой функции учителя могут наблюдать за классом, а ученики не будут отвлекаться на видеозаписи своих сверстников или стесняться включать собственную камеру» – отмечают в Zoom.

В компании отмечают, что эта функция может быть включена для учетных записей, групп или даже отдельных пользователей.

Режим фокусировки доступен через кнопку More, которая отображается во время разговора.