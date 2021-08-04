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Google Meet получил новые инструменты управления видеоконференциями

Google Meet получил новые инструменты управления видеоконференциями

Стало известно, что в популярном сервисе видеоконференций Google Meet появились новые инструменты управления собраниями. Количество доступных элементов управления будет зависеть от того, используете ли вы сервис как частный пользователь или в рамках коммерческого предложения Google Workspace.

Главное новшество в том, что теперь организаторы собрания смогут назначать до 25 соведущих. Они получат доступ к элементам управления. Благодаря этому соведущие будут иметь возможность ограничения круга лиц, которые могут демонстрировать свой экран в общую конференцию и отправлять сообщения в чат. Кроме того, они смогут выключить звук всех участников собрания одним щелчком мыши, завершать совещания и контролировать, кто именно может присоединиться к беседе. Ранее возможность назначения соведущих предоставлялась только клиентам сервиса Google Workspace for Education.

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Google Meet также получит новые настройки быстрого доступа, которыми смогут воспользоваться клиенты Workspace. Например, можно настроить автоматическое начало совещания, когда к нему присоединяется организатор. Пользователи еще смогут блокировать возможность присоединения к собранию анонимных пользователей. При необходимости можно открыть доступ к встрече только приглашенным пользователям, что исключит присутствие лишних людей на совещании.

Согласно имеющимся данным, новые инструменты управления совещаниями в Google Meet будут вводиться в несколько этапов. Пользователи, взаимодействующие с веб-версией сервиса или Android-приложением, смогут опробовать нововведения с 16 августа. А в iOS-версии появятся с 30 августа.

По материалам Pingvin Pro
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