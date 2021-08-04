Вероятный локдаун в Киеве: количество пропусков на предприятие будет определять КГГА

На случай локдауна в Киеве в системе подачи заявок на спецпропуски сможет зарегистрироваться руководитель или руководительница предприятия и 10 доверенных лиц. После этого они смогут подать список людей на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба в эфире Общественного радио.

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«Предприниматели могут подать заявки на столько пропусков, на сколько считают нужным. А мы, судя по тому, какая будет ситуация по стране, какие будут постановления Кабинета Министров и другие законодательные или нормативные акты, будем определять количество людей, необходимых для того, чтобы город работал в красной или оранжевой зоне», — заявил он.

Кроме того, Кулеба уточнил, что разрешение на проезд в общественном транспорте будет предоставляться системой на персональную транспортную карту или на «карту киевлянина». Бумажных пропусков или дополнительных карточек не будут создавать.

Напомним, 10 августа в Киеве запустили онлайн-систему на спецпропуски в транспорт на случай локдауна.

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