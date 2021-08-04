В Украине объявили тендер на строительство хранилища остеклованных высокоактивных отходов

В Украине объявлен тендер на строительство хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов (ВАО), которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС. Ожидаемая стоимость закупки — 3,843 млрд грн.
Объявление о тендере размещено в системе публичных закупок Prozorro.
Тендер объявило Государственное специализированное предприятие «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ЦПОРО), которое относится к сфере управления Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
Тендер предусматривает изготовление рабочей документации (стадия «Р»), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поставку и монтаж оборудования. Хранилище будет предназначено для долгосрочного хранения в течение 100 лет 260 кубометров остеклованных ВАО, которые возвращаются из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС из реакторов ВВЭР-440.
Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в одну очередь без выделения пусковых комплексов. Работы должны завершиться к декабрю 2023 года.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 13 сентября. Аукцион запланирован на 19 октября.
Напомним, в марте 2020 года ГАЗО утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов. Однако в октябре ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» отменило результаты тендера на отбор исполнителя по разработке проектной документации хранилища. Решение о том, что торги отменены или признаны несостоявшимися, было принято из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок.
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