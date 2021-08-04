Застройщиков дач для переноса Русановских садов оштрафовали на 1,7 миллиона

Антимонопольный комитет суммарно оштрафовал на 1,7 млн грн три компании за сговор во время торгов по строительству дач для людей, выселенных из Русановских и Воскресенских садов из-за строительства Подольского моста.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Речь идет о компании ООО «Управляющая компания „Приват“», ООО «Мирбо ЛТД» и ООО «Коммерческое предприятие „Укрдорстрой“». Комитет установил заговор во время их участия в публичных закупках.
Так, в 2019 году коммунальным предприятием «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» проводились открытые торги на застройку дач для переноса Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов (район в Деснянском районе Киева, находится дальше станции метро Лесная).
В АМКУ отмечают, что ожидаемая стоимость закупки составила более 219 млн грн. В результате установленного заговора конкуренция во время торгов между ними было устранена. За нарушение закона о защите экономической конкуренции на три компании наложен суммарный штраф в 1,66 млн грн. Кроме того, им запрещено участвовать в публичных закупках в течение 3 лет.
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