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Мост Патона в Киеве отремонтируют и расширят - КГГА

Мост Патона в Киеве отремонтируют и расширят - КГГА

На мосту имени Патона в Киеве планируют выполнить масштабные восстановительные работы — в частности, обустроят велосипедные дорожки в оба направления, мост планируют расширить (сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется:

  • ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);
  • установка барьерного и перильного ограждения;
  • ремонт конструкций пролетных строений;
  • ремонт опор и опорных частей;
  • ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);
  • реставрация колонн (на левом берегу);
  • ремонт соединений с мостом;
  • ремонт средств навигации в судоходных прогонах моста;
  • ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
  • ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

«Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения», — говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что на мосту также обустроят велосипедные дорожки в оба направления.

Кроме этого, предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

«Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров», — заявили в КГГА.

При этом во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

«Коммунальная корпорация „Киевавтодор“ уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается. Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена новая официальная процедура закупок», — говорится в позиции КГГА.

По материалам Економічна Правда
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