Мост Патона в Киеве отремонтируют и расширят - КГГА

На мосту имени Патона в Киеве планируют выполнить масштабные восстановительные работы — в частности, обустроят велосипедные дорожки в оба направления, мост планируют расширить (сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется:
«Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения», — говорится в сообщении.
В КГГА добавляют, что на мосту также обустроят велосипедные дорожки в оба направления.
Кроме этого, предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.
«Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров», — заявили в КГГА.
При этом во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.
«Коммунальная корпорация „Киевавтодор“ уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1609 14
Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернетВчера, 20:49 - 475 9
В Правительстве пока не видят необходимости в регулировании цен на автогазВчера, 19:21 - 384 7
Стало известно, какую зарплату получил глава НБУ в июле4 ч. назад - 536 3
Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две неделиВчера, 19:04 - 2093
Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозит5 ч. назад - 1606 1
В Киеве дорожает аренда квартир: сколько стоит жилье4 ч. назад - 1118
Украинцы стали чаще покупать электрокары: ТОП-5 моделей июляВчера, 21:04 - 1103
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке3 ч. назад - 1078
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 1030 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 683 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 591
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1700 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1642 3