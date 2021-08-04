Мост Патона в Киеве отремонтируют и расширят - КГГА

На мосту имени Патона в Киеве планируют выполнить масштабные восстановительные работы — в частности, обустроят велосипедные дорожки в оба направления, мост планируют расширить (сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установка барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт соединений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных прогонах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

«Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения», — говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что на мосту также обустроят велосипедные дорожки в оба направления.

Кроме этого, предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

«Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров», — заявили в КГГА.

При этом во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.