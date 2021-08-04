Нардепы-прогульщики: с кого сняли больше всего денег за отсутствие в парламенте (инфографика)

Народных депутатов, несмотря на обещание Владимира Зеленского, пока не могут лишать мандатов за прогулы — соответствующий законопроект не отвечает требованиям Конституции. А промежуточная мера в виде лишения депутатских выплат не дает особого эффекта.

Журналисты составили ТОП-30 депутатов, у которых вычли больше всего денег за отсутствие в Раде.

Согласно закону, нардепов лишают компенсации, если в течение месяца или одной сессии парламента они пропустили более 30% голосований. Аналогичное наказание предусмотрено за пропуск более 50% заседаний комитета, в состав которого входит парламентарий.

В целом за 19 месяцев лишили выплат за прогулы членов группы «За майбутнє» Ярослава Дубневича, Степана Ивахива и Игоря Палицу, членов фракции «Оппозиционная платформа» Рената Кузьмина, Тараса Козака, Юрия Солода, Вадима Рабиновича и Вадима Столара, а также Максима Ефимова из группы «Довіра».

Выплат за 18 месяцев лишены члены ОПЗЖ Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Игорь Абрамович, Юрий Бойко и Александр Фельдман, член группы «За майбутнє» Виктор Бондарь и два внефракционных нардепа — Дмитрий Шенцев и Александр Дубинский.

Плохая посещаемость заседаний Рады и заседаний комитетов на протяжении 17 месяцев была у депутатов от «Батькивщины» Антона Яценко и Андрея Кожемякина, внефракционных Андрея Деркача и Дмитрия Шпенова, члена фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко, депутата от ОПЗЖ Виталия Борта и члена группы «За майбутнє» Сергея Лабазюка.

Депутатских выплат за 16 месяцев лишены члены «Довіра» Василий Петевка, Андрей Кит и Сергей Шахов, члены фракции ОПЗЖ Игорь Кисилев и Федор Христенко, а также внефракционный Вадим Новинский.