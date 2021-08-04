0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Нардепы-прогульщики: с кого сняли больше всего денег за отсутствие в парламенте (инфографика)

Нардепы-прогульщики: с кого сняли больше всего денег за отсутствие в парламенте (инфографика)

Народных депутатов, несмотря на обещание Владимира Зеленского, пока не могут лишать мандатов за прогулы — соответствующий законопроект не отвечает требованиям Конституции. А промежуточная мера в виде лишения депутатских выплат не дает особого эффекта.

Журналисты составили ТОП-30 депутатов, у которых вычли больше всего денег за отсутствие в Раде.

Согласно закону, нардепов лишают компенсации, если в течение месяца или одной сессии парламента они пропустили более 30% голосований. Аналогичное наказание предусмотрено за пропуск более 50% заседаний комитета, в состав которого входит парламентарий.

В целом за 19 месяцев лишили выплат за прогулы членов группы «За майбутнє» Ярослава Дубневича, Степана Ивахива и Игоря Палицу, членов фракции «Оппозиционная платформа» Рената Кузьмина, Тараса Козака, Юрия Солода, Вадима Рабиновича и Вадима Столара, а также Максима Ефимова из группы «Довіра».

Выплат за 18 месяцев лишены члены ОПЗЖ Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Игорь Абрамович, Юрий Бойко и Александр Фельдман, член группы «За майбутнє» Виктор Бондарь и два внефракционных нардепа — Дмитрий Шенцев и Александр Дубинский.

Плохая посещаемость заседаний Рады и заседаний комитетов на протяжении 17 месяцев была у депутатов от «Батькивщины» Антона Яценко и Андрея Кожемякина, внефракционных Андрея Деркача и Дмитрия Шпенова, члена фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко, депутата от ОПЗЖ Виталия Борта и члена группы «За майбутнє» Сергея Лабазюка.

Депутатских выплат за 16 месяцев лишены члены «Довіра» Василий Петевка, Андрей Кит и Сергей Шахов, члены фракции ОПЗЖ Игорь Кисилев и Федор Христенко, а также внефракционный Вадим Новинский.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.