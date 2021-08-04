Компания - владелец торговых центров IKEA начала продавать жилье в Китае

Компания Ingka Centres, которая управляет торговыми центрами IKEA, начала продавать жилье в новом многофункциональном комплексе в Китае (в городе Чанша на юге Китая) — помимо квартир, в нем располагаются магазины, рестораны, развлекательные заведения и пространства для работы.
Об этом пишет Reuters.
По словам управляющего директора компании Синди Андерсен, ожидается, что первые жильцы смогут заселиться в квартиры в марте 2022 года.
Агентство отмечает, что Ingka Centres управляет 45 торговыми центрами по всему миру, которые в соответствии с новой стратегией становятся «пространствами для встреч».
«Вместе с IKEA и другими партнерами мы создаем онлайн и офлайн-пространства для встреч, где люди могут собираться, общаться друг с другом и находить то, что им нужно. Мы предлагаем собственный уникальный способ создания пространств, в которых все смогут найти то, что им нужно, а также расти, учиться, общаться, встречаться и весело проводить время», — говорится на сайте Ingka Centres.
Как рассказала Андерсен, новый комплекс в Чанше — это пятое место Ingka Centres в Китае и первое, в котором предлагается жилье.
Инвестиции в проект сейчас превысили 4 млрд юаней (616,8 млн долл). Среди арендаторов торгового центра — магазины, включая Decathlon и Uniqlo, рестораны, спортивные и развлекательные заведения.
Компания рассчитывает, что помещения для работы привлекут тех, кто работает удаленно.
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